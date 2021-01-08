فيديو.. أمطار البرك تشجع الأهالي للخروج والتنزه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي - البرك

هطلت بعد عصر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على قرى شرق محافظة البرك في منطقة عسير، شملت وذرا والمديد والجمة والكدا.

من جهة أخرى، أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وشجعت الأجواء الماطرة الأهالي على الخروج للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة.

من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.

