لوسيد موتورز تجري محادثات بشأن بناء مصنع سيارات كهربائية بالسعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تجري شركة لوسيد موتورز Lucid Motors محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على هذا الأمر.

وتمثل هذه الخطوة توسعًا كبيرًا لشركة لوسيد موتورز، كما أنها خطوة كبيرة للسعودية التي تحاول أن تصبح مركزًا لتصنيع المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط كجزء من رؤية 2030 لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وقالت المصادر إن الخطط متقدمة بشأن الاتفاقات بين الجانبين لكنها يمكن أن تتغير، متابعين أن صندوق الاستثمارات العامة يرجح أن يكون موقع إنشاء المصنع هو نيوم.

وتعد شركة لوسيد موتورز واحدة من عدة شركات أمريكية تسعى للاستحواذ على شركة تسلا، ورئيسها التنفيذي هو بيتر رولينسون وكان سابقًا كبير مهندسي تسلا وعمل على طراز مركبة S سيدان.

وقال الأشخاص إن لوسيد جمعت أكثر من مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة في عام 2018، وهو استثمار كان مشروطًا بتطوير الشركة لموقع في السعودية.

ومنذ ذلك الحين، كشفت لوسيد موتورز النقاب عن خطط لطراز مركبة Air وتبلغ تكلفتها 169 ألف دولار وهي قادرة على القيادة لأكثر من 500 ميل بشحنة واحدة، كما قامت ببناء مصنع في صحراء أريزونا، وتخطط أيضًا لإنتاج نسخ أرخص من سيارتها السيدان وبناء سيارات الدفع الرباعي.

ويُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورًا رئيسيًا في مشاريع التنمية السعودية التي تتم تحت جناح رؤية 2030، وكان قد استثمر سابقًا في تيسلا قبل بيع جميع أسهمه تقريبًا في أوائل عام 2020.



