شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين مشترك للمقاتلات السعودية «F-15» والقاذفات الأمريكية الإستراتيجية «B-52» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أتمت القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية الأمريكية، أمس (الخميس)، تمرينا ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس أي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) ومقاتلات (ف-16) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعتبر استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.