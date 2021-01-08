«الغذاء والدواء» تنصح بتجنب شرب الحليب الخام من الباعة الجائلين: قد يؤدي إلى الوفاة

حددت «هيئة الغذاء والدواء»، اليوم الجمعة، شروط شرب حليب الإبل، الذي يُعد من أكثر المشروبات إفادةً للإنسان.

وقالت الهيئة إن حليب الإبل غني بعناصر مفيدة، مؤكدةً أهمية بسترته وغليه جيدًا قبل شربه، للقضاء على الميكروبات.

ونصحت الهيئة بتجنب شرب الحليب الخام من الباعة الجائلين، منعًا للإصابة بالعديد من الأمراض التي تتفاوت من نزلات معوية إلى الإعاقة والوفاة، لافتةً إلى تعاظم الأعراض على الفئات الحساسة وكبار السن والمرضى.

من ناحيته، نفى الدكتور خالد النمر أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، تسبُّب حليب الإبل بأمراض الشرايين والجلطات.

وقال النمر، ردًّا على سؤال: «هل حليب الإبل يسبب أمراض الشرايين والجلطات؟»، عبر حسابه الرسمي بتويتر: «لا.. بل هو أقل كولسترولًا من حليب الأبقار والماعز والضأن».

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