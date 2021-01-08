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3 مدن تتصدر معدلات التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية

 سجَّلت المملكة العربية ، اليوم الجمعة، 171 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس المستجد كوفيد 19.

ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد، اليوم الجمعة، إلى 355208 حالات تعافٍ.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة.

وسجلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي، اليوم الجمعة، بعدد 36 حالة، تليها عرعر 13 حالة، ثم جدة 11 حالة، وطريف 6 حالات، ومكة المكرمة 5 حالات، والدمام 5 حالات، ورفحاء 5 حالات، والمدينة المنورة 3 حالات، والطائف 3 حالات تعافٍ.

 ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط:  .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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