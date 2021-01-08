«التقاعد»: صرف 83 مليار ريال معاشات للمستفيدين خلال 2020

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن منجزاتها السنوية لعام 2020، مؤكدةً أن إجمالي المبالغ المصروفة خلال العام للمعاشات التقاعدية تجاوز 83 مليار ريال لأكثر من 1.2 مليون عميل بين متقاعد ومستفيد.

وأوضحت المؤسسة ارتفاع نسبة الخدمات الإلكترونية بالمقارنة مع أداء عام 2019، التي بلغت 197% في معدل زيارة العملاء للبوابة الإلكترونية، كما بلغت الزيادة 169% في معدل استخدام الخدمات الإلكترونية، فيما تضاعفت عدد مرات تحميل تطبيق التقاعد 228%.

وبلغ عدد زوار بوابة المؤسسة خلال عام 2020 أكثر من 7 ملايين زائر، فيما بلغ عدد المسجلين في بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من 677 ألف مسجل قاموا بتصدير أكثر من 198 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، وأكثر من مليون خطاب تعريف إلكتروني بالمعاش. فضلًا عن إنجازها أكثر من 275 ألف معاملة تقاعدية خلال العام الفائت.

وأطلقت مؤسسة التقاعد خلال عام 2020 منصة ميثاق لخدمة الجهات الحكومية، وتسهيل رفع بيانات الحسابات الإفرادية لمشتركيها، ومنصة تقدير لتقديم خدمات ومزايا خاصة للمتقاعدين والمستفيدين.

وعلى صعيد العناية بالعملاء والتواصل الفعَّال، أعلنت التقاعد استقبالها ما يزيد عن 411 ألف اتصال من خلال مركز الاتصال الموحد.

فيما بلغت أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في العديد من المناطق؛ إلى 8 أجهزة خدمة ذاتية تتيح للعميل إجراء معاملاته، وطباعة التعريف بالمعاش والبطاقة التقاعدية بشكل ذاتي وإلكتروني.

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