بالفيديو.. محمد عبده يتلقى لقاح كورونا: يجب علينا اغتنام هذه الفرصة

تلقَّى فنان العرب محمد عبده، اليوم الجمعة، اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز اللقاحات بمدينة جدة، موجهًا رسالة إلى المواطنين حول ضرورة التطعيم.

ووجَّه الفنان محمد عبده الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللحكومة على جهودهم في التعامل مع جائحة كورونا، بحيث جعلوا المملكة من أقل الدول تضررًا من جراء الوباء.

وقال محمد عبده، في تصريحات تليفزيونية لقناة الإخبارية: «إن الله أنعم علينا بنعمة توافر اللقاح المضاد لكورونا فيجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة»، متابعًا: «فنأخذه ونتوكل على الله».

وأضاف محمد عبده: «أتمنى من كل شخص ألا يقول إن هذا لقاح جديد وله آثار جانبية؛ لأن هذا اللقاح عادي جدًّا يشبه الحقن التي يأخذها الفرد بسبب السخونة أو الإنفلونزا».

وأوضح محمد عبده أن الاستقبال في مركز اللقاحات بجدة كان مشرفًا؛ حيث يوجد هذا الكم من الكفاءات السعودية، سواء على مستوى الممرضين أو الأطباء؛ جميعهم واقفون على خدمة الشعب ووطنهم.

وأشار محمد عبده إلى أن القائمين على مركز اللقاحات أخبروه أن هناك نحو 5 إلى 6 آلاف شخص يوميًّا يتعاطون اللقاح، لافتًا إلى أن هذا يعني وجود وعي كبير لدى الناس بأهمية التطعيم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

آل الشيخ: بدعم ولي العهد.. محمد عبده أول فنان في العالم تؤرشف أعماله بالهولوجرام

في اليوم الوطني 90.. محمد عبده يغني «يا سيدي سلمان»