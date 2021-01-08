«الدفاع المدني» تناشد مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، أهمية مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه أثناء التنزه.

وفي سياق ذي صلة، وجهت المديرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 6 تحذيرات ضرورية للحفاظ على السلامة، عند هطول الأمطار. وجاءت التحذيرات على النحو التالي:

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

– عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادةً ما تكون حوافها قابلة للانهيار.

– اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

– لا تجازف بتجاوز مجاري السيول؛ فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

– قد تغطي المياه جسرًا أو منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

– عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول؛ فهم لا يدركون مدى الخطورة؛ فمراقبتهم واجبة.

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