بالفيديو.. نائب أمير الرياض يتلقى لقاح كورونا

تلقى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وأشاد نائب أمير الرياض، بالجهود المبذولة وما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات واحترازات في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وكان المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي, أعلن أمس، تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وحصول أكثر من 137 ألف شخص على اللقاح، عادًّا هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة الجائحة؛ حيث انخفضت أعداد الإصابات بكورونا نحو 98%.

وأشار العبدالعالي إلى أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول، وتم رصد حالات محدودة جرى التعامل معها من خلال عزلها، مفيدًا بأنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوته، وأن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» توصية كل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.