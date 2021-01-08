إغلاق طريق الهدا بسبب الأمطار الغزيرة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاق الجهات المختصة طريق الهدا الرابط بين الطائف والعاصمة المقدسة مؤقتاً. وأوضحت أن إغلاق الطريق احترازياً بسبب هطول الأمطار، ومن أجل سلامة عابري الطريق. يذكر أن الطائف شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر.



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