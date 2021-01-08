السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا



الرياض 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح

وأشاد سموه بالجهود المبذولة في هذا الشأن وما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات واحترازات لمواجهة هذا الوباء في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

18:26ت م

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الرياض 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.وأشاد سموه بالجهود المبذولة في هذا الشأن وما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات واحترازات لمواجهة هذا الوباء في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //18:26ت م0072

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