السعودية | الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 5:32 مساءً, 8 يناير 2021 م
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صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
// بيان من الديوان الملكي //
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 25 / 5 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .