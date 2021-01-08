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السعودية | الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله –

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 5:32 مساءً, 8 يناير 2021 م

المناطق - واس

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
// بيان من الديوان الملكي //
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 25 / 5 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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