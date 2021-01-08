السعودية | الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله

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صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :

// بيان من الديوان الملكي //

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 25 / 5 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .