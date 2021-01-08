جريمة صادمة.. رجل يقتل زوجته ويعيد تجميع جمجمتها بـ الغراء !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تبحث الشرطة الإكوادورية عن رجل ضرب زوجته حتى الموت وحطم جمجمتها، لكنه قام بإعادة تجميعها بمهارة من خلال الغراء لإخفاء الإصابات وجعل الجريمة تبدو وكأنها حادث.

وادعى لويس هيرميدا أن شريكته إليزابيث باكويريزو، 30 عامًا، سقطت على الدرج وتوفيت نتيجة السقطة، وأنه عثر عليها على أرضية منزلهما، واتصل بوالد الضحية، ماريو باكريزو، قائلًا له: عليك أن تأتي بسرعة، ليز توفيت.

وهرع ماريو وزوجته كاثي مونوز إلى منزل ابنتهما ليجدوا أن لويس اتصل بالمختصين لتحضير الجنازة وجاؤوا مع النعش، وطلب منهم ألا يتصلوا بالشرطة حتى ترقد ابنتهما بسلام دون ضوضاء.

ووافق الوالدان المفجوعان على طلبات زوج ابنتهما لأنهما لم يشكا فيه ولو لحظة، لاسيما وأن زواج الابنة دام 12 عامًا كاملًا.

وفي وقت لاحق، اتصلت صديقة إليزابيث، كاتي، بالأبوين وقالت لهما: إن ابنتهما كانت تتعرض للإهانة والإيذاء الجسدي من قبل لويس، ولكنها لم ترغب في إخبار عائلتها قط.

وأخبرت كاتي أن ليلة الحادث المزعوم كانت متواجدة وخرجت عندما احتدمت الأمور بين الزوج والزوجة، وراودها الشك بشأن مزاعم لويس وظنت أن له يدًا في قتلها وارتكاب جريمة القتل، وعلى هذا طلب الأبوين من السلطات استخراج الجثة.

وقال تقرير الطب الشرعي: إن الضحية ماتت من كدمات وجروح في أعلى رأسها تم تغطيتها بعد ذلك من خلال لصقها مع الغراء الفائق، وبالإضافة إلى تجميع الجمجمة، قام أيضًا بلصق شعرها حتى لا تتبين الجروح الغائرة.

ووصفت السلطات القضية بأنها جريمة صادمة واعتبرت لويس المشتبه به الرئيسي، كما أضاف التقرير أن الجثة تعرضت للضرب المبرح قبل وفاتها.



