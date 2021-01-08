إغلاق طريق الهدا في الطائف مؤقتًا بسبب الأمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إغلاق طريق الهدا بمحافظة الطائف بشكل مؤقت، وذلك بشكل احترازي بسبب هطول الأمطار.

جاء ذلك بحسب تغريدة لإمارة مكة المكرمة على موقع تويتر.

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، قد نوه في وقت سابق باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، موضحًا أن محافظات (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان) تتأثر بالأمطار التي تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها)، تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض، وتبوك، والمدينة المنورة والشرقية.

