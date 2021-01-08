7 تطبيقات لا يجب عليك تنزيلها لتجنب الاحتيال 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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الافتقار إلى المعرفة الرقمية بين الأفراد يجعلهم عرضة للوقوع في فخ الاحتيال، ويستهلك الأشخاص المحتلون بعض التطبيقات التي تسهل عليهم عملية احتيالهم، ولذلك لتجنب عمليات السرقة والخداع احرص على عدم تنزيل أي تطبيقات من تلك التي تُسمى ببرامج سطح مكتب بعيد Remote Desktop Apps، لاسيما ما يلي بحسب ما رصد موقع Gadgets now التقني.

1- برنامج TeamViewer QuickSupport

TeamViewer QuickSupport هو تطبيق شائع جدًّا يستخدمه مديرو تكنولوجيا المعلومات للتحكم في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر عن بُعد، وفي حين أنها أداة مفيدة للغاية، إلا أنه إذا كنت لا تعرف كيف يعمل فلا تقم بتنزيله، حيث إنه أحد أكثر التطبيقات شيوعًا التي يستخدمها المحتالون لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول المصرفي وكلمات المرور.

2- تطبيق Microsoft Remote Desktop

يتيح التطبيق للمستخدمين الاتصال بجهاز كمبيوتر بعيد أو تطبيقات افتراضية وهو تطبيق مفيد للغاية، ويعمل على غرار TeamViewer QuickSupport، ومع ذلك، يمكن أن يكون أداة فعالة للغاية للمحتالين إذا لم يعرف المستخدم كيفية استخدامه بطريقة صحيحة.

3- تطبيق AnyDesk

يعد AnyDesk Remote Control أحد أكثر الأدوات المفضلة لمستخدمي الأعمال لإدارة أجهزة سطح المكتب عن بُعد، ولكنه أيضًا التطبيق الأكثر شيوعًا الذي يستخدمه المحتلون، لذلك ابتعد عن AnyDesk بأي ثمن.

4- تطبيق AirDroid

هذا تطبيق آخر يتيح الوصول عن بُعد لهواتف الأندرويد والذي يجب عليك الابتعاد عنه أيضًا.

5- AirMirror

تطبيق شائع آخر يتيح لك الوصول إلى هاتفك من جهاز كمبيوتر في أي مكان، لا تقم بتنزيل هذا التطبيق إذا أخبرك شخص ما بذلك، إلا إذا كنت متأكدًا من كيفية عمله.

6- تطبيق Chrome Remote Desktop

هذا التطبيق تتيحه لك شركة قوقل العملاقة، وعلى الرغم من كونه مفيدًا للغاية ومن جهة موثوق منها، إلا أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ فقد يتسبب في خسارة بيانات الفرد كاملة وكلمات المرور البنكية والحسابات الشخصية.

7- تطبيق Splashtop Personal

هذا تطبيق آخر للوصول إلى سطح المكتب عن بعد وتحتاج إلى معرفته جيدًا إذا كنت لا تريد أن تتعرض للخداع.



