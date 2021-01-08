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فيديو.. محمد عبده يتلقى لقاح كورونا ويحث الجميع: اغتنموا الفرصة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

فيديو.. محمد عبده يتلقى لقاح كورونا ويحث الجميع: اغتنموا الفرصة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى الفنان محمد عبده الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد اليوم في مركز اللقاحات بجدة.

ووجه فنان العرب كلمة لجمهوره وللشعب السعودي حاثًا إياهم على تلقي اللقاح دون تردد، مشيرًا إلى أن هذه فرصة يجب على الجميع اغتنامها.

وأشاد الفنان محمد عبده بالجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير لتوفير اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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