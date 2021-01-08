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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود
متابعات الخليج 365 - واس
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 25 / 5 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .