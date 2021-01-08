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الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود

متابعات الخليج 365 - واس

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 25 / 5 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .


محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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