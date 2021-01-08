الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

10 أطعمة تمنحك مزيدًا من الطاقة في يومك أبرزها الشوفان

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

يشعر الكثير من الناس بالتعب أو الإرهاق في مرحلة ما خلال اليوم، وقد يؤثر نقص الطاقة على أنشطتك اليومية ويجعلك أقل إنتاجية، ويلعب نوع وكمية الطعام الذي تتناوله دورًا أساسيًا في تحديد مستويات الطاقة لديك خلال اليوم.

وبحسب موقع Health Line الطبي فإن هناك بعض الأطعمة التي تمنحك الطاقة وتحافظ على مستوى انتباهك وتركيزك ومنها ما يلي:

10 أطعمة تزود جسمك بالطاقة

1- الموز

مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة والبوتاسيوم وفيتامين B6، وكلها عناصر تعزز مستويات الطاقة في الجسم.

2- الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة مصادر جيدة للبروتين والأحماض الدهنية ومجموعة فيتامينات B، مما يجعلها أطعمة رائعة يجب تضمينها في نظامك الغذائي.

وفي الواقع، حددت بعض الدراسات أن تناول مكملات أوميغا 3 يمكن أن تقلل من التعب، خاصة لدى مرضى السرطان والذين يتعافون من السرطان.

3- الأرز البني

الأرز البني غذاء مغذٍ للغاية مقارنة مع الأرز الأبيض، فهو يحتفظ بقيمة غذائية أكبر في شكل ألياف وفيتامينات ومعادن ويساعد على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات لتوليد الطاقة.

4- البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا مغذيًا للطاقة لأولئك الذين يبحثون عن دفعة إضافية، وتتضمن حصة كوب واحد من البطاطا الحلوة ما يصل إلى 25 جرامًا من الكربوهيدرات المعقدة والألياف والمنغنيز، وبفضل الألياف والكربوهيدرات المعقدة، يهضمها جسمك ببطء، مما يوفر لك إمدادًا ثابتًا بالطاقة.

5- القهوة

القهوة غنية بالكافيين وهو ينتقل بسرعة من مجرى الدم إلى عقلك، وتزيد من إنتاج الأدرينالين وهو هرمون يحفز الجسم والدماغ، لكن لا يُنصح باستهلاك أكثر من 400 مجم من الكافيين أو حوالي 4 أكواب من القهوة يوميًا.

6- البيض

البيض مليء بالطاقة فهو مليء بالبروتين الذي يمنحك مصدرًا ثابتًا ومستدامًا للطاقة، كما انه يتضمن الليوسين أكثر الأحماض الأمينية وفرة في البيض، ومن المعروف أنه يحفز إنتاج الطاقة أيضًا.

7- التفاح

يعتبر التفاح من أكثر الفواكه شهرة في العالم، كما أنه مصدر جيد للكربوهيدرات والألياف، ونظرًا لمحتواه الغني من السكريات والألياف الطبيعية فهو يوفر إطلاقًا بطيئًا ومستدامًا للطاقة.

8- الماء

الماء ضروري للحياة، ويشارك في العديد من الوظائف الخلوية، بما في ذلك إنتاج الطاقة، وقد يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى الجفاف، والذي يمكن أن يبطئ وظائف الجسم، مما يجعلك تشعر بالخمول والتعب.

9- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة كاكاو أعلى من الشوكولاتة العادية أو شوكولاتة الحليب، وثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو لها العديد من الفوائد الصحية، مثل زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويساعد هذا التأثير في توصيل الأكسجين إلى الدماغ والعضلات، مما يحسن من وظائفهم.

10- الشوفان

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان، وهي عبارة عن ألياف قابلة للذوبان تشكل ما يشبه الهلام عند دمجه مع الماء ووجوده في الجهاز الهضمي يؤخر إفراغ المعدة وامتصاص الجلوكوز في الدم، علاوة على ذلك، فإنه غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في عملية إنتاج الطاقة.



