الأحوال المدنية : إصدار بطاقة الهوية للزوجة والابنة دون موافقة الزوج

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية، أنه يمكن للزوجة والابنة إذا تجاوز عمرها 15 عامًا استخراج بطاقة الهوية الوطنية، ولا تشترط موافقة الزوج.

وأوضحت أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون اختياريًا من سن 10-15 عامًا، وإجباريًا عند إتمام 15 عامًا، مشيرة إلى أن ذلك يتم بحجز موعد إلكتروني لزيارة أحد مكاتب وفروع الأحوال المدنية لإصدار هوية وطنية، واتباع المتطلبات الموجودة بتذكرة الموعد.

وكشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه إذا كان عمر المتقدم بين 10-15 سنة، فيتم حجز موعد والتوجه إلى المكتب، ويلزم لإتمام ذلك حضور ولي الأمر.