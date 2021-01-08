الصحة : عدد حالات كورونا الجديدة في السعودية 97 و4 وفيات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (97 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (171) حالة وتسجيل 4 حالات وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (363582) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (355208) حالة.

حالات كورونا في السعودية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد يوم الخميس 7 يناير 2021 أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية تراجعت بنحو 98 % لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا.

وأشار إلى أنه تم رصد 10 حالات لفيروس ‎كورونا المتحور في ‎المملكة وتماثلوا للشفاء جميعًا، موضحًا أنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، ومؤكدًا أن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

