الأرصاد : أمطار رعدية وتدني الرؤية على الباحة حتى الـ7 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض، تبوك، المدينة المنورة والشرقية.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

