جمعية الزهايمر تشارك في معرض “هن وهم ونحن”

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

شاركت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في معرض “هن وهم ونحن”، الذي تشرف بزيارة كريمة من صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود حرم سمو أمير منطقة الرياض، في صالة نايلا للفنون في الرياض مؤخرًا.

وتأتي مشاركة الجمعية ضمن رسالتها لبث الوعي ونشر التوعية بمرض الزهايمر، وفي إطار المبادرات التنموية التوعوية الحديثة التي يطلقها بشكل مستمر أعضاء وعضوات جمعية الزهايمر، وأيضًا استعراض برامج ومشاريع الجمعية المقدمة لمرضى الزهايمر وأسرهم.

وخصص منظمو المعرض نسبة ريع تمثل ١٠٪ من إجمالي مبيعات اللوحات الفنية والتشكيلية لجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر؛ دعمًا لمرضى الزهايمر وأسرهم وللخدمات التي تقدمها الجمعية.

وتضمنت أحد اللوحات الفنية المشاركة في المعرض، عرضًا لصندوق الذاكرة وتأثيرها المرضي على تلاشي الذكريات الحديثة لدى المريض، وتم عرض فيلم مبادرة مزولة التطوعية التي انطلقت من أعضاء وعضوات جمعية الزهايمر، إضافة إلى عرض وإنتاج فيلم تطوعي بعنوان “لحياتك محتوى” والذي يهدف إلى الوقوف مع المريض أولًا ومقدمي الرعاية والمجتمع ودوره في الوقوف مع المرضى.

كما تم استعراض مسارات التحول والتمكين في الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر (مساعي، إيراق، معين، ترياق، مبادر، واعٍ وراع) ومجسم الرؤية الذي يمثل نظرة مريض الزهايمر للأشياء من حوله، بجانب “كيان الزهايمر” للفنانة التشكيلية إكليل الفارس الذي يجسد معاناة مريض الزهايمر، وكذلك رسالة من مقدم رعاية يشكر فيها دور الجمعية وخدماتها التي تضمن حقوقه كمريض في كافة مناطق المملكة.

وشهد حفل افتتاح معرض “هن وهم ونحن” حضور واسع من الشخصيات الاجتماعية وسيدات العمل التطوعي والخيري، ومنهن؛ صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت سعود بن عبدالعزيز، وصاحبة السمو الأميرة لطيفة بنت سعود بن عبدالعزيز، والأميرة برة بنت سعود بن عبدالعزيز، وصاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأميرة نوف بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأميرة سارة بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأميرة نوف بنت فيصل آل سعود، والأميرة نورة بنت مشعل، والأميرة سارة بنت سعود، وصاحبة السمو الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، وسمو الأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأميرة دينا بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأميرة فهدة بنت عبدالعزيز بن جلوي، بجانب عدد كبير من المشاهير وأهل الصحافة والإعلام.



