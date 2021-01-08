منطقتان تتصدران إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 46 إصابة جديدة، تلتها مكة المكرمة بـ20حالة، ثم المنطقة الشرقية 15حالة، فمنطقة المدينة المنورة 6 حالات. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة التالية بـ4 حالات، ثم نجران بحالتي إصابة، وكل من (عسير وتبوك وجازان والقصيم) بحالة إصابة واحدة.

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