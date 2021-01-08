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منطقتان تتصدران إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة  بفيروس « المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 46 إصابة جديدة، تلتها مكة المكرمة  بـ20حالة، ثم المنطقة الشرقية  15حالة، فمنطقة المدينة المنورة  6 حالات. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة التالية بـ4 حالات، ثم نجران بحالتي إصابة، وكل من (عسير وتبوك وجازان والقصيم) بحالة إصابة واحدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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