اعتماد نظام الكهرباء.. وقائمة عقوبات تنتظر المخالفين

نشرت جريدة أم القرى، في عددها رقم (4865) الصادر اليوم الجمعة، نظام الكهرباء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، والذي يهدف إلى الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم إلى المستهلك وحماية حقوقه بما في ذلك: الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار معقولة.

وتضمن الفصل الثامن من النظام، العقوبات والمخالفات حيث نصت المادة الـ17 على ما يلي: ـ يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:

1ـ القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء.

2 ـ التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها.

3 ـ تقصير المرخص له في أي مما يأتي :

(أ)- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح.

(ب)- تقديم خدمات نشاط الكهرباء المرخص له بتقديمها. (ج)- الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء.

4 ـ الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة، أو مضللة.

5 ـ العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.

6 ـ عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة.

7 ـ عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.

8 ـ استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات.

9 ـ حجب المعلومات الضرورية الأنشطة الكهرباء، على أن توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.

وأشارت المادة الثامنة عشرة إلى العقوبات والتي جاءت كالتالي:

1 ـ دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

( أ)- إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة.

(ب)- إلغاء الرخصة.

(ج)- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.

2 ـ يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، وفق قواعد يصدرها المجلس، يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

3 ـ للجنة المشار إليها في الفقرة (۲) من المادة التاسعة عشرة من النظام ما يأتي: (أ)- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.

(ب)- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (۳) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.

(ج)- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في محل إقامته، أو في اقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة.

وجاء في المادة العشرون ما يلي:

1 ـ إذا خالف شخص أبا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه، أن تتخذ في حقه واحدا أو أكثر مما يأتي:

( أ)- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.

( ب)- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.

(ج)- إيقاف مزاولته لنشاط الكهرباء جزئيا أو كليا بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر.

(د) ـ اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتا لمدة محددة لا تتجاوز (6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.

وجاء في المادة الحادية والعشرون ما يلي:

1 ـ يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة.

2 ـ يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة .

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