وزارة الحج: استعرضوا الآن جميع تصاريح «اعتمرنا» عبر تطبيق «توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - دعت إلى تحميل التطبيق من المتاجر المعتمدة
جددت وزارة الحج والعمرة، التذكير بأنه يمكن الآن استعراض جميع تصاريح تطبيق (اعتمرنا) من خلال تطبيق (توكلنا) المعتمد من وزارة الصحة.
وذكرت وزارة الحج- عبر تويتر- أن التحديث الجديد لتطبيق (توكلنا) يتيح استعراض جميع تصاريح تطبيق (اعتمرنا)، داعية المواطنين والمقيمين إلى تحميل تطبيق (توكلنا) من المتاجر المعتمدة، وهي كالتالي:
ـ متجر أبل ستور، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.
ـ متجر جوجل بلاي، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.
ـ متجر هواوي من خلال الرابط التالي اضغط هنا.
وكان تطبيق (توكلنا) أوضح- في وقت سابق- أنه يمكن استعراض تصاريح (اعتمرنا) من خلال تطبيق (توكلنا)، وتشمل: تصريح العمرة، وتصريح الطواف، وتصريح الصلاة في الحرم المكي والنبوي، وتصريح الصلاة في الروضة الشريفة، وتصريح زيارة قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم).
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