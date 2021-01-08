وزارة الصحة: 4 وفيات جديدة بكورونا.. والإصابات 97 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 363582، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 355208.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6282 حالة، فقد تم تسجيل 4 حالات وفاة، و171حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الخميس، تدشين خدمة «الجواز الصحي»، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي: «خدمة الجواز الصحي ستوفر خدمات للاستفادة منها لجميع الجهات المختصة لمعرفة من حصل على لقاح فيروس كورونا وبالتالي الاطمئنان على تحقيق المستهدفات».

وأضاف الوزير (الذي تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد): «أشكر خادم الحرمين وولي عهده على حرصهما واهتمامهما بخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير لقاح فيروس كورونا، وحمدا لله رأينا الإقبال كبيرا من أجل الحصول على اللقاح».

وشدد الوزير على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لمن تلقى الجرعة الأولى، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الحمد لله تلقيت الجرعة الثانية من لقاح كورونا، أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع، وأذكِّر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها، حفظكم الله من كل سوء.. مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة. لذا سأبقى ملتزمًا -بإذن الله- بالاحترازات الوقائية؛ لحماية غيري من انتقال العدوى».

بدوره، أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن الحصول على الجواز الصحي لا يعني عدم تنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وذكر التطبيق- عبر تويتر- أن الجواز الصحي هو خدمة متاحة من خلال تطبيق (توكلنا) تؤكد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (کوفید-۱۹) وأصبح «محصنًا» ضد الفيروس.

وأشار التطبيق إلى استخدامات الجواز الصحي، موضحًا أنه سيكون أحد أبرز الخدمات التي ستساعد في تحقيق العودة للحياة الطبيعية، وأكد أن الحصول على الجواز الصحي لا يعني عدم أخذ التدابير الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وبقية الإجراءات المعلن عنها سابقًا من قبل الجهات المختصة.

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