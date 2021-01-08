منفذ «سلوى» الحدودي مع قطر.. انتهاء 90% من الصيانة تمهيدًا للتشغيل الكامل

أكدت معلومات، اليوم الجمعة، أن منفذ «سلوى»، الحدودي بين السعودية وقطر، يستعد للتشغيل الكامل، بعد اتفاق فتح الحدود بين البلدين.

ورصدت قناة «الإخبارية» نسبة التشغيل الفعلية في منفذ «سلوى»، الحدودي؛ حيث وصلت إلى 90%.

يأتي هذا تمهيدًا لاستئناف حركة العبور، والتي تمثلت في تكثيف أعمال النظافة العامة على الطرق الرئيسة الممتدة للمنفذ.

وتشمل جهود رفع الكفاءة الشاملة في منفذ «سلوى»، تشغيل الإضاءات وتنسيق الزهور على الطرق العامة القريبة منه.

ويبعد منفذ «سلوى»، عن العاصمة القطرية، الدوحة، قرابة 90 كليو مترًا، بينما يبعد عن مدينة الهفوف قرابة 160 كيلو مترًا.

وأوضحت المعلومات أن كلا الجانبين ينتظر قرار التشغيل الكامل لمنفذ «سلوى»، وحركة العبور الطبيعية.

وأشارت إلى الحضور المكثف صباح اليوم الجمعة، من قبل موظفي الإدارة العامة للجمارك بالإضافة إلى القطاعات الأخرى مثل الجوازات والقطاع الصحي.

كما يوجد أيضًا في منفذ «سلوى»، مسؤولون رفيعو المستوى للوقوف على أعمال التشغيل الكامل.

وكشفت المعلومات عن الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة للمنفذ، متوقعة أن يكون المنفذ جاهزًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت إلى وصول الجانب القطري إلى منفذ بوسمرة استعدادًا للدخول إلى أراضي المملكة، منتظرين الإعلان النهائي عن التشغيل الكامل للمنفذ.

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