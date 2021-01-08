«حساب المواطن»: يمكن للأم تسجيل الابن من زواج سابق

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للزوجة تسجيل ابنها من زواج سابق في البرنامج، من خلال إضافتها (الأم)، كتابع للزوج الحالي، ثم إضافة الابن كتابع في حساب الزوج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الشأن، أنه: «في حال كانت الحالة الاجتماعية (متزوجة) تتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة (الزوج)، وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين في حساب رب الأسرة (الزوج) واختيار صلة القرابة (تابع معال) وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)».

وقالت المواطنة في استفسارها: إنها متزوجة ولديها طفل تعيله من زواج سابق، فهل يحق لها التسجيل في حساب المواطن.

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