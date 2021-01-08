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«الدفاع المدني»: 6 محاذير عند هطول الأمطار

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الرياض - محمد عبدالله - للحفاظ على السلامة العامة..

وجه الدفاع المدني السعودي، 6 تحذيرات، ضرورية، للحفاظ على سلامتك، وذلك عند هطول الأمطار.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع «تويتر» 6 تحذيرات جاءت كالآتي:

-    لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

-    عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.

-    اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

-    لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

-    قد تغطي المياه جسرًا أو منجرفًا أ طريقًا مكسرًا فيلتزم الحذر والانتباه.

-    عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.

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