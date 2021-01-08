«الدفاع المدني»: 6 محاذير عند هطول الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - للحفاظ على السلامة العامة..
وجه الدفاع المدني السعودي، 6 تحذيرات، ضرورية، للحفاظ على سلامتك، وذلك عند هطول الأمطار.
ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع «تويتر» 6 تحذيرات جاءت كالآتي:
- لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.
- عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.
- اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
- لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.
- قد تغطي المياه جسرًا أو منجرفًا أ طريقًا مكسرًا فيلتزم الحذر والانتباه.
- عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.
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