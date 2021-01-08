ضبط 4 ملايين قرص أمفيتامين و 15 كيلو جراما من الشبو والهيروين في الرياض والشرقية

سفرت المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها عن إحباط محاولتي تسلم وترويج نحو 4,400,402 قرص أمفيتامين وأكثر من 10 كيلوجرامات من مادة الميث أمفيتامين و5 كيلوجرامات من مادة الهيروين المخدرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات محمد النجيدي، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلم عناصرها، مواطن ومقيم، 4,400,402 قرص أمفيتامين مخدر أُخفيت داخل شحنة فاكهة المانجا.

وفي عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من 3 مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم 10.68 كيلوجرامات من مادة الميث أمفيتامين مخدر و5 كيلوجرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأكد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعددهم 5 متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.