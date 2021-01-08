وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات محمد النجيدي، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلم عناصرها، مواطن ومقيم، 4,400,402 قرص أمفيتامين مخدر أُخفيت داخل شحنة فاكهة المانجا.
وفي عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من 3 مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم 10.68 كيلوجرامات من مادة الميث أمفيتامين مخدر و5 كيلوجرامات من مادة الهيروين المخدر.
وأكد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعددهم 5 متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 ملايين قرص أمفيتامين و 15 كيلو جراما من الشبو والهيروين في الرياض والشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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