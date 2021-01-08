السعودية اليوم / تسجيل 2435 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا



إسلام آباد 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2435 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3313 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 453828 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10558 حالة وفاة.

// انتهى //

16:55ت م

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إسلام آباد 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2435 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 497510 حالات، منها 33124 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3313 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 453828 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10558 حالة وفاة.// انتهى //16:55ت م0057

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