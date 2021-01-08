

طرابلس 24 جمادى الأولى 1442ه الموافق 08 يناير 2021 م واس

سجلت ليبيا 487 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل في بيان اليوم ، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 104 آلاف ، منها 23 ألفا و241 نشطة، فيما بلغت حالات التعافي 79 ألفا و193 متعافيا، في حين توفي 1568 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

16:31ت م

0051



طرابلس 24 جمادى الأولى 1442ه الموافق 08 يناير 2021 م واسسجلت ليبيا 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، فيما تماثل للشفاء 925 مصابا، في حين توفي 10 آخرون .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل في بيان اليوم ، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 104 آلاف ، منها 23 ألفا و241 نشطة، فيما بلغت حالات التعافي 79 ألفا و193 متعافيا، في حين توفي 1568 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //16:31ت م0051

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل : 487 إصابة جديدة بـفيروس «كورونا» و10 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.