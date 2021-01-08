السعودية اليوم / روسيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا



موسكو 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 23652 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار

// انتهى //

14:12ت م

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موسكو 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 23652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3355794 إصابة.وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجل 454 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 60911 حالة.// انتهى //14:12ت م0039

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