اخبار السعوديه

السعودية اليوم / روسيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ


موسكو 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس
سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 23652 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3355794 إصابة.
وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار في بيان اليوم أنه سجل 454 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 60911 حالة.
// انتهى //
14:12ت م
0039

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا