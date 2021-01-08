السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يطلع على تقرير الربع الأخير للتعاملات الإلكترونية بالإمارة



سكاكا 24 جمادي الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على التقرير الإحصائي للمعاملات بالإمارة ومؤشر الإنجاز بإمارة المنطقة، الذي قدمه لسموه وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، حيث احتوى التقرير على بيانات إحصائية للمعاملات ونسب ومؤشر الإنجاز للمعاملات خلال الربع الأخير من العام 2020م .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما تحقق من تقليص مدة إنجاز المعاملات إلى ما يقارب 50% من الوقت المستغرق منذ بداية عام 2020م، مما أسهم في تسريع إجراءات ومعاملات المواطنين.

من جانبه أكد وكيل الإمارة أن هذا الإنجاز نتيجة الدعم اللا محدود من سمو أمير المنطقة واهتمامه في تطوير العمل التقني والإداري وتحوله لتعاملات الكترونية، حيث وجه سموه المسؤولين بالإمارة منذ اليوم الأول بإنجاز جميع الأعمال بالإمارة إلكترونياً وعدم قبول الإجراءات الورقية، حتى أصبحت إمارة المنطقة تعمل بكامل اختصاصاتها بشكل إلكتروني وعن بُعد، مما أسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملات حيث إن البعض منها ينجز خلال يوم عمل واحد.

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13:25ت م

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