السعودية اليوم / الإمارات تعيد فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر ابتداء من غدٍ



أبوظبي 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها من 9 يناير الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خالد عبدالله بالهول وفقا لما بثته وكالة وام أن الإمارات ستبدأ بإنهاء جميع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي يعد إنجازاً خليجياً وعربياً يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وأضاف أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء جميع المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

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13:14ت م

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