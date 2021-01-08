شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 97 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 4.. وتعافي 171 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 97 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 171 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.582 حالة، من بينها 2092 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 309 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 355.208 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6282 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.69%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.57%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (46)، منطقة مكة المكرمة (20)، المنطقة الشرقية (15)، منطقة المدينة المنورة (6)، منطقة الحدود الشمالية (4)، منطقة نجران (2)، منطقة جازان (1)، منطقة تبوك (1)، منطقة عسير (1)، منطقة القصيم (1).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.