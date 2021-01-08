السعودية | هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية

شكرا لقرائتكم هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد إعلان السعودية فتح حدودها مع قطر في قمة العلا، يتعين على المواطنين القطريين تجاوز بعض الشروط التي حددتها وزارة الداخلية من أجل أراضي المملكة.

ولعل من أبرز تلك الشروط في ظل جائحة كورونا، إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR) والحجر المنزلي لمدة 3 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 7 أيام.

ويتم الفحص المخبري بالكشف عن البيولوجيا الجزيئية من خلال أخذ عينات تنفسية، للبحث فيها عن وجود الفيروس، وتسمح العينة المأخوذة بالحصول على حمولة فيروسية، وبالتالي يتم معرفة ما إذا كانت محملة بالفيروسات أم لا.

ولتسهيل تنفيذ هذا الشرط، وفرت وزارة الصحة طواقم طبية عند منفذ سلوى الحدودي مع قطر، لفحص القادمين قبل دخولهم إلى الأراضي السعودية وتوقيع التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي، في الوقت الذي بدأت فيه الجهات المعنية في المنفذ التهيئة ورفع الحواجز وتأمين الكوادر العاملة.

يشار إلى أن فتح الحدود، أتى بعدما أكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الثلاثاء الماضي في العلا على وحدة الصف الخليجي وتكاتف دول المجلس في وجه التهديدات والتدخلات.

كما شدد على طي صفحة الماضي، بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.