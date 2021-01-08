«السعودية للكهرباء» تفنِّد مزاعم فيديو ارتفاع استهلاك: «غير صحيح»

أوضحت السعودية للكهرباء، عدم صحة ما ذكره أحد المشتركين عبر فيديو متداول، بأن تغيير التوصيلات الكهربائية يسهم في ارتفاع استهلاك الطاقة.

وذكرت السعودية للكهرباء- عبر حسابها على تويتر- أنها ترغب في أن توضح عدم صحة ما ذكره المشترك في مقطع فيديو العداد المتداول، بأن تغيير التوصيلات الكهربائية يسهم في ارتفاع استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن تصميم حجم وعدد الموصلات يراعى فيه النواحي الفنية المطلوبة.

وأكدت الشركة، أن التوصيلات الكهربائية للعداد يجب أن تتم من قبل المختصين بالشركة، التزاما بالسلامة وحفاظا على موثوقية الخدمة.

وتم تداول مقطع مصور زعم فيه احد الأشخاص أن بعض العدادات لا يتم تركيب الوصلات لها في المكان الصحيح وهو ما يرفع من استهلاك الطاقة.

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