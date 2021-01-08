المرور: الرخصة الإلكترونية لا تغني عن النسخة المطبوعة حال طلبها

قال المرور السعودي إنه يجب إبراز رخصة القيادة عند طلبها من قبل رجال المرور، وعدم الاكتفاء بالنسخة الرقمية.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يجب إبراز رخصة القيادة أو رخصة السير عند طلبها».

واستفسر مواطن: هل يكفي حمل رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية الموجودة في تطبيق (توكلنا) أم يجب حمل النسخة المطبوعة البلاستيكية؟

من جهة أخرى، أوضح المرور طريقة تجديد رخصة القيادة، مشيرا إلى أنه يتم عبر الخطوات التالية: سداد الرسوم والمخالفات، ثم إجراء الفحص الطبي.

وأوضح المرور أنه يمكن تجديد رخصة القيادة عن طريق الحساب الخاص بالشخص في بوابة (أبشر).

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