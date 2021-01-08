الجوازات السعودية: تأشيرة ذهاب وعودة للرضيعة «مشروطة»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات اللازمة لسفر «مولودة حديثًا»، إلى بلدها وحصولها على تأشيرة ذهاب وعودة، وذكرت الجوازات- عبر تويتر- أنه «يشترط إصدار هوية مقيم للتابع؛ لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي/ خروج وعودة».

جاء ذلك؛ ردًا على مقيم قال إنه رزق بمولودة منذ خمسة أيام، ويريد سفرها إلى مصر مع والدتها خروج وعودة وليس خروجًا نهائيًا، فما هي الأوراق المطلوبة لذلك؟

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا، بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) أو مقيم لصاحب العمل.

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