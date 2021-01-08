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«الخطوط السعودية»: لا رحلات مباشرة بين قطر والمملكة حاليًا

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الرياض - محمد عبدالله - الشركة أكدت «الإعلان حال استحداث وجهات»

أكدت الخطوط ، أنه لا يوجد رحلات مباشرة بين قطر والمملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى سوف يتم البدء في تسيير رحلات بين السعودية وقطر؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «لا توجد رحلات مباشرة بين قطر والمملكة حاليًا.. في حال استحداث وتشغيل وجهات جديدة غير المذكورة سابقًا، سيتم الإعلان عن ذلك». 

وأضاف: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة يرجى زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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