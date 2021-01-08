شكرا لقرائتكم خبر عن لا تشترط موافقة الزوج لإصدار «بطاقة أحوال» للابنة والزوجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون اختياريا من سن 10-15 عاما، وإجباريا عند إتمام 15 عاما.

وأوضحت أن ذلك يتم بحجز موعد إلكتروني لزيارة أحد مكاتب وفروع «الأحوال المدنية» لإصدار هوية وطنية، واتباع المتطلبات الموجودة بتذكرة الموعد.

وكشفت «الأحوال المدنية» أنه يمكن للزوجة والابنة إذا تجاوز عمرها 15 عاما استخراج بطاقة الهوية الوطنية، وهي الزامية، ولا تشترط موافقة الزوج، وإذا كان عمر المتقدم بين 10-15 سنة، فيتم حجز موعد والتوجه إلى المكتب، ويلزم لإتمام ذلك حضور ولي الأمر.