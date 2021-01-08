شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ثمانيني يروي تجربة تصدي المملكة لوباء الجدري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف قاض سابق تجربة تصدي المملكة لوباء الجدري قبل عقود، ثم لجائحة كورونا في الوقت الراهن.

وقال الشيخ إبراهيم العجلان الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، إنه أصيب بالجدري عام 1370 هـ، وتسبب المرض في ذلك الوقت في وفاة الكثيرين لعدم انتشار التطعيم.

وأشار إلى أنه بعد عام 1370 ه، لم يصَب أحد بالمرض، لأن التطعيم بدأ ينتشر، ويتم حقن الطلاب في المدارس به.

وأضاف أنه أصيب بعد ذلك بمرض في العينين، وذهب به والده إلى طبيب شعبي، وكواه بالنار في 4 أماكن من جسده، ما تسبب له في العمى.