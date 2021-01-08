شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يزرع الشاي الأزرق في العلا ويغير ألوانه طبيعية بطريقة مدهشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ،نجح مواطن في زراعة الشاي الأزرق الذي لا يتوفر إلا في شرق آسيا بمحافظة العلا .

وأكد المواطن أن المشروع بدأ ببحث على الإنترنت عن هذا الشاي الذي سمع عن فوائده ، وبالفعل نجح في إستنباط بذور منه وزرع مساحة كبيرة ووجد الطلب عليها .

وكشف المواطن أن هذا الشاي يتغير لونه بإضافة المكونات الطبيعية عليه ، فيتحول للون البرتقالي عند إضافة الزعتر ، ويتحول للون البنفسجي عند إضافة الليمون ، ويتحول للون الأخضر عند إافة الزعفران ، وفقاً للعربية .