شكرا لمتابعة خبر عن السعودية للكهرباء تكشف حقيقة فيديو "تغيير توصيلات العداد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، حقيقة ما تم تداوله في مقطع فيديو يزعم أن تغيير التوصيلات الكهربائية يساهم في تغيير استهلاك الطاقة.

وقالت الشركة، : “ترغب السعودية للكهرباء أن توضح عدم صحة ما ذكره المشترك في مقطع فيديو العداد المتداول بأن تغيير التوصيلات الكهربائية يساهم في ارتفاع استهلاك الطاقة، كما أن تصميم حجم وعدد الموصلات روعي فيه النواحي الفنية المطلوبة”.

وأشارت الشركة إلى أن التوصيلات الكهربائية للعداد يجب أن تتم من قبل المختصين بالشركة التزامًا بالسلامة وحفاظًا على موثوقية الخدمة”