شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم سوري: ما يحدث في مركز اللقاح بالرياض شئ ترتفع له القبعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد مقيم سوري بتجربته في الحصول على لقاح فايزر ضد كورونا بالرياض والتنظيم الذي عايشه بنفسه .

وأكد المقيم " فرحان طيارة " على شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله – ووزير الصحة والجهات المختصة بعد الجهود الكبيرة لتوفير اللقاح بشكل منظم للجميع .

وأشار أنه حجز الموعد "أونلاين " وبالفعل ذهب في الموعد المحدد ووجد ترحيب وتنظيم قائلاً : شئ ترتفع له القبعة .

وأضاف أنه يتواصل مع أصدقاء له في دول العالم ويعتتبر نموذج المملكة في التعامل مع كورونا من أفضل النماذج من حيث الإحتياطات والبروتوكلات وفقاً لـ "العربية ".