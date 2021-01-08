شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم سوري: ما يحدث في مركز اللقاح بالرياض شئ ترتفع له القبعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أشاد مقيم سوري بتجربته في الحصول على لقاح فايزر ضد كورونا بالرياض والتنظيم الذي عايشه بنفسه .
وأكد المقيم " فرحان طيارة " على شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله – ووزير الصحة والجهات المختصة بعد الجهود الكبيرة لتوفير اللقاح بشكل منظم للجميع .
وأشار أنه حجز الموعد "أونلاين " وبالفعل ذهب في الموعد المحدد ووجد ترحيب وتنظيم قائلاً : شئ ترتفع له القبعة .
وأضاف أنه يتواصل مع أصدقاء له في دول العالم ويعتتبر نموذج المملكة في التعامل مع كورونا من أفضل النماذج من حيث الإحتياطات والبروتوكلات وفقاً لـ "العربية ".