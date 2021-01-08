شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يوضح مدى أهمية الرخصة المطبوعة عند توفر الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يجب إبراز رخصة القيادة عند طلبها من قبل رجال المرور، وعدم الاكتفاء بالنسخة الرقمية.

وجاء ذلك ردا على استفسر مواطن، قال : هل يكفي حمل رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية الموجودة في تطبيق (توكلنا) أم يجب حمل النسخة المطبوعة البلاستيكية؟

وكان المرور قد أوضح طريقة تجديد رخصة القيادة، مؤكدا أنه يتم عبر الخطوات التالية: سداد الرسوم والمخالفات، ثم إجراء الفحص الطبي.