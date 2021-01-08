وزارة الصحة: الفاصل بين جرعتي لقاح كورونا قابلة للزيادة والنقصان

أوضحت وزارة الصحة، المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا، مشيرة إلى أنها ربما تقل أو تزيد على ثلاثة أسابيع بيوم أو يومين.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على عدة استفسارات من مواطنين، أن لقاح كورونا يتكون من جرعتين، يتم إعطاؤهما عن طريق الحقن العضلي، بفاصل ثلاثة أسابيع.

وأضافت وزارة الصحة، أن «القاعدة أن تعطى الجرعة الثانية بين اليوم (19 و23) من تلقى الجرعة الأولى» موضحة أنه إذا تم إعطاء الجرعة الثانية قبل اليوم (19) فيعتبر التحصين مكتملًا ولا داعي لتكرار الجرعة.

في السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة أن الحامل تعتبر من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فيروس كورونا (فايزر بيونتيك)، وأنه ينبغي لمن ترغب بالحمل الانتظار لمدة لا تقل عن (90) يومًا بعد أخذ الجرعة الثانية.

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