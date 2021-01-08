«الأرصاد» يتوقع أمطارًا خلال سادس مراحل رالي داكار السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس خلال المرحلة السادسة من رالي داكار السعودية، والتي تبدأ اليوم الجمعة من القيصومة وتنتهي في حائل، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية.

ونشر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن علام- عبر تويتر- إنفوجرافا، أوضح من خلاله أن الطقس في القيصومة سيكون كالتالي: الرياح من شمالية شرقية إلى شرقية، بسرعة من (15 -33) كم/س، ودرجة الحرارة العظمى (20) مئوية، والصغرى (5) مئوية.

أما في حائل، فستكون الرياح من شرقية إلى جنوبية شرقية، ودرجة الحرارة العظمى (19) مئوية، والصغرى (7) مئوية.

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