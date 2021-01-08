

محايل 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

حقق مهرجان العسل التاسع الذي تتواصل فعالياته حاليا في محافظة "المجاردة" تحت شعار (عسلنا أجود)، إقبالا كبيراً من أهالي وزوار المحافظة.

وأوضح محافظ المجاردة سعيد علي دلبوح أن المهرجان يضم أكثر من 46 محلاً لبيع العسل ومنتجاته وأدوات صناعته، التي يشارك بها عارضون من مختلف محافظات المملكة.

وأشار إلى أن المعروضات شملت عدة أنواع من العسل أبرزها " السدر" و "المجرة" إضافة إلى عسل "السمر" و"الطلح ", مبيناً أن أسعار البيع تتراوح بين 250 إلى ١٠٠٠ ريال حسب نوع العسل وحجم العبوة ونوعية الاستخدام.

وأبان أن مهرجان العسل يقام تحت إشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المجاردة، حيث يوجد ركن خاص للفرع للتوعية بكيفية التعامل مع النحل بشروحات علمية نظرية، فضلا عن التعريف بالأمراض الوافدة، التي تصيب النحل البلدي وطرق علاجها، والتعريف بأنواع العسل، والمواد الخاصة بالمناحل التي يجب توافرها لدى النحال , إضافة إلى الطريقة الصحيحة في استخراج العسل.

// انتهى //

10:32ت م

0021





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "المجرة" و"السدر" يجذبان زوار مهرجان العسل التاسع بالمجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.